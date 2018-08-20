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Рухнувший мост в Генуе могут снести

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Обрушение моста в Генуе (93)
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© РИА Новости / Карло Альберто АлессиПерейти в фотобанкНа месте обрушения автомобильного моста Моранди в Генуе. 14 августа 2018На месте обрушения автомобильного моста Моранди в Генуе. 14 августа 2018
© РИА Новости / Карло Альберто Алесси
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РИМ, 20 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Прокуратура Генуи готова снять секвестр, наложенный ею в пятницу на рухнувший 14 августа автомобильный мост, в случае, если возникнет реальная опасность обрушения выстоявших конструкций, заявил представитель надзорного ведомства.

Автомобильный мост обрушился в Генуе. Архивное фото
© РИА Новости / Карло Альберто Алесси
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Эксперт назвал возможную причину обрушения моста в Генуе

В минувший вторник около полудня один из основных пилонов и большой пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушились на складские помещения и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. По официальным данным, жертвами этой трагедии стали 43 человека, тела которых были извлечены из-под завалов. По информации городских властей, в больницах находятся девять раненых, причем восемь из них в тяжелом состоянии. Более 600 человек лишились крова, поскольку были вынуждены покинуть дома, расположенные вблизи моста.

Обрушение моста в Генуе
© РИА Новости, Инфографика
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Обрушение моста в Генуе

По словам представителя городской прокуратуры, в случае реальной опасности обрушения оставшихся конструкций "есть готовность снять секвестр и разрешить снос". Речь при этом идет, прежде всего, о части инфраструктурного сооружения, нависающей над домами на улице Порро, которые во вторник в страхе спешно покинули местные жители.

Ранее сообщалось, что в понедельник утром пожарные приостановили работы в так называемой "красной зоне" на месте трагедии после того, как со стороны выстоявших конструкций стали доноситься скрипы, потрескивание и другие настораживающие звуки. В настоящее время в эту зону запрещен въезд любых транспортных средств, а представители пожарной службы и эксперты ведут проверку технического состояния моста.

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Рев, затем я полетел – спасшийся при обрушении моста о произошедшем

Расследование причин обрушения автомобильного моста, построенного в 1967 году по проекту инженера Риккардо Моранди, продолжается. Следственное дело по факту непредумышленного убийства людей в результате разрушения этого инфраструктурного объекта ведет прокуратура Генуи. Главный прокурор города Франческо Коцци отказался раскрыть детали дела, но заявил, что в данном случае имел место "отказ государства от функции контроля" за безопасностью транспортной инфраструктуры.

На месте обрушения автомобильного моста Моранди в Генуе. 14 августа 2018
© РИА Новости / Карло Альберто Алесси
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Прокурор назвал причину обрушения моста в Генуе

Параллельно изучением данного вопроса занимаются члены специальной инспекционной комиссии, образованной в четверг министерством инфраструктуры и транспорта Италии. Председатель этой комиссии Роберто Феррацца после первого осмотра развалин обрушившихся конструкций заявил, что причиной ЧП, по всей вероятности, могло стать совпадение целого ряда факторов, связанных, в частности, с техническим состоянием моста и старением материалов.

Глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Салвини в понедельник в прямом эфире популярной программы государственного телеканала Rai3 заявил, что еще в феврале инспекторы пожарной службы, проводившие очередной осмотр моста, выявили определенные факты, связанные со старением конструкций, и передали материалы об этом в компетентные органы.

Обрушение моста в Генуе
© REUTERS / StringerВ момент ЧП по мосту ехали автомобили.Обрушившийся мост в Генуе, Италия. 14 августа 2018
© REUTERS / Stringer
В момент ЧП по мосту ехали автомобили.
© REUTERS / Stefano RellandiniОбломки моста рухнули на жилые дома. К месту ЧП выехали спасатели и кинологи.На месте обрушения автомобильного моста в Генуе, Италия. 14 августа 2018
© REUTERS / Stefano Rellandini
Обломки моста рухнули на жилые дома. К месту ЧП выехали спасатели и кинологи.
© AFP 2018 / Andrea LeoniЖертвами обрушения стали около 30 человек, есть пропавшие без вести, более 10 граждан пострадали.На месте обрушения автомобильного моста в Генуе, Италия
© AFP 2018 / Andrea Leoni
Жертвами обрушения стали около 30 человек, есть пропавшие без вести, более 10 граждан пострадали.
© AFP 2018 / Andrea LeoniПрезидент России Владимир Путин направил президенту Италии Серджо Маттарелле телеграмму с соболезнованиями.На месте обрушения автомобильного моста в Генуе, Италия
© AFP 2018 / Andrea Leoni
Президент России Владимир Путин направил президенту Италии Серджо Маттарелле телеграмму с соболезнованиями.
© REUTERS / Stefano RellandiniЗавалы на месте обрушения разбирают по сценарию ликвидации последствий землетрясения.На месте обрушения автомобильного моста в Генуе, Италия
© REUTERS / Stefano Rellandini
Завалы на месте обрушения разбирают по сценарию ликвидации последствий землетрясения.
© REUTERS / Stefano RellandiniПричиной обрушения стали серьезные недостатки в обслуживании моста, заявил министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли. Он не исключил также, что ЧП могло быть связано с проводившимися работами.На месте обрушения автомобильного моста в Генуе, Италия
© REUTERS / Stefano Rellandini
Причиной обрушения стали серьезные недостатки в обслуживании моста, заявил министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли. Он не исключил также, что ЧП могло быть связано с проводившимися работами.
© AFP 2018 / Andrea LeoniВ Autostrade per l'Italia, которая занимается управлением и содержанием автодорог, заявили, что на мосту шел ремонт. При этом глава компании опроверг информацию о том, что конструкция была в опасном состоянии.На месте обрушения автомобильного моста в Генуе, Италия
© AFP 2018 / Andrea Leoni
В Autostrade per l'Italia, которая занимается управлением и содержанием автодорог, заявили, что на мосту шел ремонт. При этом глава компании опроверг информацию о том, что конструкция была в опасном состоянии.
© REUTERS / Local Team via Reuters TVРухнувший мост построили в 1960-х годах.На месте обрушения автомобильного моста в Генуе, Италия
© REUTERS / Local Team via Reuters TV
Рухнувший мост построили в 1960-х годах.
© REUTERS / Stefano RellandiniПользователи итальянских социальных сетей утверждают, что конструкцию неоднократно ремонтировали.На месте обрушения автомобильного моста в Генуе, Италия
© REUTERS / Stefano Rellandini
Пользователи итальянских социальных сетей утверждают, что конструкцию неоднократно ремонтировали.
© AFP 2018 / Andrea LeoniПо сообщениям местных СМИ, последняя реконструкция была в 2016 году.На месте обрушения автомобильного моста в Генуе, Италия
© AFP 2018 / Andrea Leoni
По сообщениям местных СМИ, последняя реконструкция была в 2016 году.
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