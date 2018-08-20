Число пострадавших в ДТП в Днепропетровской области выросло до 18 человек

КИЕВ, 20 авг — РИА Новости. Число пострадавших в результате аварии в Днепропетровской области с участием грузовика и рейсового автобуса выросло до 18 человек, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее в понедельник пресс-служба областного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что грузовик столкнулся с рейсовым автобусом на трассе в Днепропетровской области, в результате чего пострадали 16 человек.

"За медицинской помощью обратились 18 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Всего в салоне было 30 пассажиров", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, по предварительной информации водитель грузовика уснул за рулем.

В свою очередь, пресс-служба областного управления Нацполиции сообщила, что по факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", санкция которой предусматривает до трех лет ограничения свободы.