Пострадавший во время митинга в Бухаресте умер в больнице

КИШИНЕВ, 20 авг — РИА Новости. Пострадавший во время антиправительственного протеста, проходившего 10 августа в Бухаресте, умер в больнице, сообщило в понедельник агентство Mediafax со ссылкой на полицию.

Массовый митинг в Бухаресте 10 августа завершился беспорядками, в результате пострадали 450 человек, 70 из них были госпитализированы, в том числе 11 жандармов. На сегодняшний день прокуратура получила более 200 жалоб от пострадавших.

"Мужчина в возрасте 62 лет из Турну Мэгуреле умер в ночь на 20 августа. Заведено уголовное дело, причина смерти будет установлена после вскрытия", — сообщили агентству представители полиции.

По предварительным данным, мужчина потерял сознание на митинге на площади Победы в Бухаресте, где использовали слезоточивый газ. Он обратился к дежурившим на митинге медикам, попросив остановить сильное носовое кровотечение, от госпитализации он отказался.

"Пациент обратился в отделение неотложной помощи больницы в Турну Мэгуреле, оттуда с кровавой рвотой он был доставлен в нашу больницу,.. пациент был в критическом состоянии. Девятнадцатого числа у него остановилось сердце, реанимационные процедуры не помогли", — сообщила журналистам директор больницы в городе Александрия Валентина Робу.

Требования, с которыми митингующие вышли на протест 10 августа, касались роспуска парламента, досрочных выборов, независимости юстиции, создании однопалатного парламента, в который будут входить 300 сенаторов и 100 из них будут представителями диаспоры (румыны из Франции, Италии, ФРГ, США и другие).

Протестующие выражали недовольство налоговой системой и пенсионной реформой, системой социальной помощи, настаивали на развитии экономики, сельского хозяйства и предпринимательства. При этом выступают за демократию и развитие партнерских отношений с ЕС и НАТО и просят ввести электронное голосование.