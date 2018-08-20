В Мали суд подтвердил переизбрание действующего президента

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Конституционный суд Мали подтвердил результаты второго тура президентских выборов, по итогам которого на пост главы государства был переизбран Ибрагим Бубакар Кейта, сообщает портал MaliJet.

По уточненным данным КС, во втором туре Кейта набрал 67,16% голосов, а его основной соперник — лидер оппозиционного "Союза республики и демократии" Сумаил Сиссе — 32,84%. Явка составила 32,84%.

Таким образом, суд отверг требования оппозиции пересмотреть результаты выборов.

Первый тур президентских выборов прошел в Мали 29 июля. Власти заявили, что выборы были успешными почти везде, несмотря на серию нападений. Во второй тур вышли президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта от партии "Объединение за Мали" и лидер оппозиции Сумаил Сиссе. Второй тур выборов прошел 12 августа.

Президент Мали избирается сроком на пять лет.