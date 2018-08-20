В Испании задержали водителя и пассажира машины, наехавшей на пешеходов

Каталонская полиция рядом с местом, где мужчина пытался напасть на сотрудников полиции в Корнелья-де-Льобрегат. 20 августа 2018

Каталонская полиция рядом с местом, где мужчина пытался напасть на сотрудников полиции в Корнелья-де-Льобрегат. 20 августа 2018

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Гражданская гвардия Испании задержала водителя и пассажира автомобиля, совершившего в понедельник наезд на пешеходов в Сарагосе, сообщает издание Heraldo de Aragón.

Ранее сообщалось, что автомобиль въехал на тротуар на скорости 60-70 километров в час и проехал около 40 метров, наехав на террасу бара, где находились столики. Автомобиль скрылся с места происшествия. В результате наезда пострадали три человека.

По данным издания, полиция задержала водителя автомобиля, а также девушку, сидевшую на пассажирском сидении.

Ранее сообщалось, что происшествие расследуется как нарушение правил дорожного движения.