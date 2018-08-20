Турция не просила Россию оказать финансовую помощь, заявил Песков

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о возможных просьбах о помощи со стороны Турции в связи с ухудшением финансовой ситуации в стране.

"Нет, мне неизвестно о таких просьбах", — сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, обращалось ли турецкое правительство за финансовой помощью к России.

В России, которая совместно с Турции реализует крупные проекты, турецкий кризис не остался незамеченным. "Это не та ситуация, где возможны какие-то такие гипотетические рассуждения", — на прошлой неделе заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, располагает ли Россия достаточным количеством ресурсов, чтобы помочь Турции, если она обратится с соответствующим запросом.

Песков ранее также сообщал, что президенты Владимир Путин и Тайип Эрдоган на своей последней встрече не обсуждали вопрос оказания помощи Турции в связи с ухудшением экономической ситуации. По его словам, Россия стремится к использованию национальных валют в торговле с Турцией, но эту тему необходимо скрупулезно проработать.