Песков назвал темы переговоров Патрушева и Болтона

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Главными темами предстоящей встречи советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона и секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева станут двусторонние отношения и обмен мнениями по международной проблематике, при этом пока фиксированной повестки нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Конечно, в первую очередь, это двусторонние отношения и то состояние, в котором находятся эти двусторонние отношения. И также, конечно, обмен мнениями по наиболее острым международным проблемам", — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, что станет предметом переговоров Болтона и Патрушева.

Он также отметил, что "какой-то твердо фиксированной повестки дня нет".

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что встреча Болтона и Патрушева проходит в продолжение переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые состоялись в Хельсинки.