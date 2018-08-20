В Малайзии полиция ищет пропавшее радиоактивное устройство, пишут СМИ

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Полиция Малайзии разыскивает 23-килограммовое радиоактивное устройство, пропавшее 10 августа, сообщает в понедельник газета New Straits Times.

Как стало известно, устройство пропало из грузовика техников, которые брали его с собой для выполнения работ в городе Серембан. Сотрудники предположили, что оно могло выпасть по пути в офис. Полиция задержала их после сообщения о пропаже устройства, однако вскоре они были отпущены.

По данным издания, устройство промышленной радиографии содержит изотоп иридий-192. Оно принадлежит компании, предоставляющей услуги по тестированию, калибровке и проверке и используется в том числе в нефтегазовой отрасли и промышленной сфере.

Полиция и совет по лицензированию атомной энергии выразили опасения, что устройство могло попасть в руки террористов или тех, кто может разобрать его для продажи. Прибор не представляет опасности, пока находится внутри свинцового корпуса, уточняет издание.

"Мы просим тех, у кого сейчас находится это устройство, обратиться в полицию или совет по лицензированию атомной энергии. Не открывайте его. Оно не должно попасть в плохие руки, так как это может привести к ужасным последствиям", — заявил источник издания.

Иридий-192 может представлять опасность для людей в случае недолжного обращения. Он может вызвать ожоги, радиационную болезнь и привести к гибели в случае, если контакт с ним длится на протяжении нескольких дней.