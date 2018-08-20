В Киеве пожаловались на нападения националистов на подростков-неформалов

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Киеве участились случаи нападения на подростков-неформалов. Их избивают люди в одежде с националистической атрибутикой. Об этом сообщила вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинтадзе.

"Подонки, которые считают возможным с нашивками националистических группировок устанавливать свои правила и издеваться над детьми, должны понести наказание", — написала она в Facebook.

Таким образом она прокомментировала пост киевлянина Дмитрия Дубовицкого, который рассказал о нападении на его несовершеннолетнюю дочь. По его словам, ребенок, одетый в неформальную одежду, со значками рок-групп и крашеной прядью волос, разговаривал с друзьями на Контрактовой площади.

К подросткам подошли взрослые парни в камуфляжной форме с нашивками националистических организаций, среди которых был "Правый сектор"*. Они сорвали с шеи девушки кулон и брызнули ей в лицо из газового баллончика. За подростков вступились прохожие, нападавшие убежали, однако через некоторое время вернулись и ударили дочь Дубовицкого по лицу.

По его словам, это не первый случай нападения на молодых людей из-за их внешнего вида. Климпуш-Цинтадзе также подтвердила, что неоднократно слышала о подобных инцидентах.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.