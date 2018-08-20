В полиции рассказали подробности о подозреваемом в стрельбе в Харькове

КИЕВ, 20 авг — РИА Новости. Эксперты установили наличие алкоголя в крови мужчины, застрелившего полицейского около здания горсовета в Харькове, заявил в понедельник глава полиции Харьковской области Украины Олег Бех.

Ранее в полиции сообщили, что около здания горсовета в Харькове неизвестный устроил стрельбу, были ранены охранник и полицейский, который впоследствии скончался в больнице. Нападавшего застрелили полицейские на месте преступления. Возбуждены уголовные дела по статям "умышленное убийство" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

"Эксперты предварительно сообщили… в крови обнаружено более 2 промилле алкоголя. Возможно, это будет 2,4 промилле", — заявил Бех на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

По его словам, следователи намерены провести около 30 разных экспертиз в рамках расследования этого дела.

Кроме того, Бех отметил, что, по предварительным данным, стрелок действовал один, однако следствие проверит версию о наличии у него помощников.

Как сообщал ранее член коллегии МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко, полиция изучает несколько версий причин стрельбы у здания горсовета в Харькове, одна из которых касается возможных психических отклонений у нападавшего, усиленных употреблением алкоголя или наркотиков.