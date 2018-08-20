Силовики 40 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 20 авг — РИА Новости. Украинские силовики 40 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, ранение получили два мирных жителя, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За период с 13 по 19 августа украинские силовики 40 раз нарушили режим прекращения огня, пострадали два мирных жителя. По территории республики было выпущено 98 мин калибром 120 миллиметров, 112 мин калибром 82 миллиметра и три танковых снаряда, повреждено 23 домостроения", — заявил представитель ведомства.