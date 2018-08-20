В Кабуле не возражают против участия талибов* в московской встрече

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Кабул не против, если талибы* примут участие в московской встрече по Афганистану 4 сентября, заявил в понедельник РИА Новости посол республики в РФ Абдул Каюм Кучай.

"Если Россия серьезно хочет, чтобы представители талибов* приехали в Москву, и если они тоже захотят быть здесь и будут переговоры с ними, то мы не против. Если они будут обсуждать мир и безопасность в Афганистане, — это хорошо. Если мы даже откажемся (от контактов), мне кажется все равно Россия пригласит их, Россия имеет эти связи, это воля России, не воля Афганистана", — сказал посол, отвечая на вопрос, как он относится к приглашению талибов* на встречу в сентябре и планируются ли с ними дискуссии, учитывая провозглашенное президентом Афганистана перемирие.

"В сентябре будет встреча. Если, действительно, Россия хочет помочь Афганистану и у России есть возможности и сила убедить "Талибан"* сесть и поговорить с государством Афганистан, если Россия разрешит все проблемы, это будет приятно", — добавил он.

Ранее в МИД РФ заявили, что перспективы перемирия талибов* и Кабула будут обсуждаться на встрече по Афганистану в Москве 4 сентября.

В МИД РФ заявляли, что контакты с талибами* Москва поддерживает исключительно в целях обеспечения безопасности российских граждан в Афганистане и побуждения этой группировки присоединиться к процессу национального примирения.

* Террористическая организация, запрещенная в России