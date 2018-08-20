Стали известны подробности нападения на полицейских в Каталонии

МАДРИД, 20 авг — РИА Новости. Правоохранительные органы проводят обыск в доме мужчины, который в понедельник утром напал с ножом на отделение каталонских Mossos d'Esquadra в Корнелья-де-Льобрегат (провинция Барселона), и допрашивают его подругу, сообщает газета El Mundo.

По информации СМИ, мужчина зашел в отделение полиции с ножом и начал выкрикивать исламистские лозунги. Сотрудники полиции пытались его убедить отложить оружие, однако он не реагировал. В результате нападавший был застрелен. Прибывшие на место врачи не смогли его реанимировать. Никто из сотрудников Mossos не пострадал.

Как сообщает El Mundo, личность мужчины установлена. Это Абдельвахаб Таиб (Abdelouahab Taib), проживавший неподалеку от отделения полиции в Корнелья-де-Льобрегат, выходец из Алжира, 1989 года рождения, имевший вид на жительство в Испании. По данным агентства Efe, ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

В каталонской полиции заявили РИА Новости, что расследуют обстоятельства случившегося и рассматривают все версии произошедшего. По данным газеты El Mundo, среди них — невменяемость нападавшего.