В Таиланде россиянин признал вину в ограблении обменного пункта

ПАТТАЙЯ (Таиланд), 20 авг – РИА Новости. Россиянин, житель Челябинска Николай Рыбалов, обвиненный в Таиланде в ограблении обменного пункта и жестоком избиении кассирши в апреле, в понедельник в суде курортного города Паттайя признал себя виновным.

Суд зафиксировал признание россиянина в протоколе.

Жена российского гражданина, Юлия Рыбалова, которая была арестована вместе с мужем и обвинена, как его сообщница, отказалась признать себя виновной. Адвокат семейной пары обратился к суду с просьбой разделить дело на два производства и временно освободить Юлию Рыбалову под залог, однако суд отказал ему на основании того, что прокуратура представила суду свидетелей, заявляющих, что нападение на обменный пункт супруги планировали совместно.

Дата рассмотрения дела по существу пока судом не названа, однако приговор в отношении Николая Рыбалова, признавшего себя виновным, будет обсуждаться судебной коллегией начиная с понедельника и может быть оглашен в ближайшие дни, или на одном из последующих заседаний по делу, сообщил РИА Новости секретарь суда Паттайи.

Рыбалов обвиняется в том, что ограбил обменный пункт, находящийся неподалеку от гостиницы Ambassador City Jomtien в Паттайе, и жестоко избил кассиршу, которая провела длительное время в больнице с тяжелой черепно-мозговой травмой. Грабитель был в мотоциклетном шлеме, закрывающем лицо, и в таком виде попал в поле зрения видеокамеры наружного наблюдения. После ограбления он уехал с места преступления на мотоцикле, госномер которого четко просматривался на видео. Полиция Паттайи нашла прокатный пункт, которому принадлежал мотоцикл, и выяснила, что его на долгое время арендовал россиянин Рыбалов. Мотоцикл был найден во дворе дома, который снимали супруги. Там же полицейские нашли шлем и кожаные перчатки со следами крови. Чета Рыбаловых была задержана в аэропорту Бангкока перед вылетом в Россию. У Николая Рыбалова нашли всю похищенную сумму, которая все еще находилась в сумке, похищенной из обменного пункта вместе с деньгами.

Десятилетняя дочь пары, задержанная вместе с родителями, позже была переправлена в Россию под опеку родственников.