Дипломаты выясняют, были ли россияне среди похищенных талибами* пассажиров

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Информации о российских гражданах среди похищенных боевиками радикального движения "Талибан"* в Афганистане пассажиров автобусов пока нет, сказал РИА Новости пресс-атташе генконсульства РФ в Мазари-Шарифе Александр Матвеев.

Ранее телеканал 1TV со ссылкой на чиновника сообщил, что талибы* похитили пассажиров трех автобусов в провинции Кундуз на севере Афганистана. Число похищенных людей не уточняется.

"Мы ведем работу по выяснению обстоятельств этого инцидента. Пока информация о российских гражданах к нам не поступала", — сказал дипломат.

В свою очередь, телеканал Tolo News со ссылкой на представителя профсоюза, связанного с автобусными пассажирскими перевозками, сообщает, что в момент похищения в автобусах находились порядка 170 пассажиров.

По данным представителя сил безопасности провинции Кундуз Сафиулла Махзон, инцидент произошел в воскресенье. Боевики перевезли похищенных пассажиров в деревню Никпе (Nikpe), куда позднее прибыли силы безопасности. В настоящее время там идут сражения, добавил он.

Ранее в воскресенье президент Афганистана Ашраф Гани объявил о перемирии с "Талибаном"* на три месяца и призвал движение ответить взаимностью.

*Террористическая организация, запрещенная в России.