В Днепропетровской области 16 человек пострадали в ДТП

КИЕВ, 20 авг — РИА Новости. Грузовик столкнулся с рейсовым автобусом на трассе в Днепропетровской области, в результате чего пострадали 16 человек, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, авария произошла в понедельник около 7.00 (совпадает с мск) на трассе в районе поселка Обуховка Днепровского района.

"Установлено, что, вероятно, водитель грузового автомобиля MAN не справился с управлением и совершил столкновение с рейсовым автобусом "Эталон", который двигался по маршруту Днепр-Заря", — говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали 16 человек, в том числе ребенок, они были госпитализированы. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.