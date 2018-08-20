В МИД прокомментировали решение Афганистана о перемирии с талибами*

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Россия хотела бы, чтобы перемирие в Афганистане было долгосрочным и устойчивым, заявил в понедельник РИА Новости спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Москва позитивно относится к любому перемирию и хотела бы, чтобы оно было бы долгосрочным и устойчивым. Но это зависит не от подходов Москвы, а зависит от подходов талибов*", — сказал Кабулов в ответ на просьбу прокомментировать решение правительства Афганистана о прекращении огня в противостоянии с радикальным движением "Талибан"* по случаю наступающего праздника Курбан-байрам.

Ранее в воскресенье президент Афганистана Ашраф Гани объявил о перемирии с "Талибаном"* на три месяца и призвал движение ответить взаимностью. Талибы* пока никак не прокомментировали эту инициативу. При этом позже стало известно, что боевики движения похитили пассажиров трех автобусов в провинции Кундуз на севере Афганистана.

Гани ранее объявлял о временном одностороннем перемирии с талибами* по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-байрам на период с 11 по 19 июня. Движение "Талибан"* вслед за правительством также заявило о прекращении огня на три дня. После окончания перемирия афганские вооруженные силы возобновили операции против талибов*.

Ситуация в Афганистане продолжает оставаться напряженной. "Талибан"*, ранее овладевший значительной территорией в сельских районах страны, периодически устраивает нападения в крупных городах, жертвами которых часто становятся мирные граждане. Также на территории страны усилилось влияние запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России