Силовики семь раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (153)

ДОНЕЦК, 20 авг — РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В воскресенье в представительстве ДНР в СЦКК заявили об одном нарушении режима прекращения огня в Донбассе.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило семь раз", — сказал представитель ведомства.

По его словам, силовики выпустили по территории ДНР семь мин калибром 82 миллиметра, при обстрелах также использовались гранатометы и стрелковое оружие.