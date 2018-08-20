В ДТП в Киевской области погибли четыре человека

КИЕВ, 20 авг — РИА Новости. Четыре человека погибли и трое пострадали в результате ДТП на трассе в Киевской области, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, в воскресенье вечером на трассе в Киевской области столкнулись Citroen Berlingo и Suzuki Grand Vitara.

"В автомобиле Citroen Berlingo, находилось пять человек. Две женщины погибли, еще три человека получили травмы… В автомобиле Suzuki Grand Vitara, находилось два человека, от полученных травм (они — ред.) погибли", — говорится в сообщении.

Правоохранители выясняют причины ДТП.