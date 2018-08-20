Возраст "второй жизни". Как в Японии решили пенсионный вопрос

ТОКИО, 20 авг — РИА Новости. Япония давно ассоциируется со словом "самый" в том, что касается возраста: самая высокая продолжительность жизни, самая высокая доля пенсионеров в обществе и доля пенсионеров среди работающего населения.

В чем суть японской пенсионной системы и как был решен вопрос повышения пенсионного возраста, почему домохозяйки получают пенсию и до какого возраста хотят работать японцы — на эти вопросы корреспондент РИА Новости постаралась найти ответы в министерстве здравоохранения, труда и благосостояния, в министерстве общенациональных дел, а также поговорив с японцами, которые уже вышли на пенсию или только готовятся к этому.

Возраст "второй жизни"

Японская пенсионная система сложна для понимания прежде всего потому, что в ней слишком много отступлений от общего правила, что делает ее гибкой и "встраиваемой" в индивидуальный план жизни тех, кто, как модно сейчас говорить в Японии, вступил в пору "второй жизни".

Чем глубже погружение в детали японской пенсионной системы, тем менее очевидным становится ответ на вопрос, какой возраст считается пенсионным. Наиболее близко к истине его, пожалуй, можно сформулировать так: "Каждый имеет право уйти на пенсию в 60 лет, но полноценные пенсионные выплаты он сможет получать только с 65 лет".

Япония — это страна "стареющего" общества, когда детей рождается все меньше, а продолжительность жизни старшего поколения значительно увеличивается. В конечном счете это приводит к тому, что ложащееся на работающих бремя по выплате налогов, из которых затем начисляются пенсии и субсидии на медицинское страхование, с каждым годом растет. При этом есть тенденция изменения качества жизни — все больше пожилых людей чувствуют себя достаточно хорошо для того, чтобы продолжать работать или найти себе новую сферу деятельности. Государство заинтересовано в том, чтобы пенсионеры по возможности дольше оставались в статусе работающих и пополняли бюджет налогами.

"Роль государства заключается в том, чтобы регулировать эти процессы. Прежде всего работодатель не может отправить на пенсию человека, которому не исполнилось еще 60 лет. Напротив, он обязан или повысить пенсионный возраст до 65 лет, или сохранять на работе сотрудника, достигшего 60 лет, до 65-летнего возраста или тех пор, пока тот изъявляет желание работать. Предприятия могут также вообще не устанавливать пенсионный возраст и решать вопрос индивидуально с каждым сотрудником. Существует также система субсидий, которые государство выплачивает работодателю за работников, чей возраст превысил 65 лет", — рассказал РИА Новости сотрудник отдела пенсий пенсионного департамента министерства здравоохранения, труда и благосостояния Ацуси Каваи.

Пенсионеры: немного статистики

По последним данным статистики министерства общенациональных дел, средняя продолжительность жизни в Японии составляет у мужчин 80,89 лет, у женщин 87,14 лет. Японцы совершенно справедливо считают, что после пенсии у них остается впереди еще треть жизни.

Время после выхода на пенсию они называют "второй жизнью", в которой, в отличие от "первой", все долги обществу в виде необходимости работать, воспитывать и содержать детей уже отданы и можно посвятить время и деньги тому, чем действительно хотел заниматься и о чем раньше только мечтал.

Число пожилых людей старше 65 лет в стране постоянно растет. В 2017 году, при общем сокращении населения на 210 тысяч человек, армию пенсионеров пополнили 570 тысяч.

В структуре японского общества доля людей старше 65 лет составляет 27,7%. Это самый высокий показатель в мире. А число тех, кому больше 90 лет, впервые за все время ведения подобной статистики составило два миллиона человек. Население Японии насчитывает 126 миллионов человек.

Армия работающих пенсионеров насчитывает 7,7 миллиона человек. Доля пенсионеров среди работающего населения составляет 11,9%. При этом большинство из них — три из четырех — предпочитают контрактную систему работе в штате. Согласно опросам, чаще всего на вопрос о том, с чем это связано, пенсионеры давали ответ: "Хочу работать тогда и в те часы, когда это удобно мне". Япония занимает первое место в мире по доле пенсионеров среди работающего населения.

Средний уровень накоплений из расчета на одну семью пенсионеров составляет 23,94 миллиона иен (более 200 тысяч долларов).

Пенсионный фонд на сегодняшний день в Японии — 55 триллионов иен (около 500 миллиардов долларов), и значительную его часть (около 350 миллиардов долларов) составляют выплаты работающих и предприятий. В то же время он дефицитный: 12,5 триллиона иен (около 110 миллиардов долларов) вносит государство из бюджета.

© AP Photo / Shizuo Kambayashi Пожилые японцы в Токио © AP Photo / Shizuo Kambayashi Пожилые японцы в Токио

Как незаметно повысить пенсионный возраст

"Фактически реформа по повышению пенсионного возраста в Японии занимает 25 лет. Процесс идет поэтапно: возраст, с которого человек может рассчитывать на полноценную выплату своей пенсии, повышается с 60 лет, как это было до 2000 года, до 65 лет, как это будет, когда реформа полностью завершится в 2025 году. Однако это не значит, что если он выйдет на пенсию раньше, например в 62 года, он ничего не получит. Это не так. Но система построена таким образом, что при выходе на пенсию раньше 65 лет человек теряет значительную сумму, которая — и это важно — уже не компенсируется и не восстанавливается", — поясняет Каваи.

Хитросплетения японской пенсионной системы понятнее всего выглядят на картинках и в графиках. Так, если человек выходит на пенсию в 60 лет, он соглашается на то, что уровень его пенсии сократится на 30%, а, например, выйдя на пенсию в возрасте 63 лет, он потеряет уже 12%. В полном объеме получить пенсию сможет ушедший на заслуженный отдых в 65 лет. Именно поэтому этот возраст чаще всего и называют как пенсионный для японцев.

При этом если пожилой человек продолжит работать дальше, не выходя на пенсию, то уже через год прибавка к пенсионным выплатам составит 8,4%, а при выходе на пенсию в 70 лет ее размер увеличится на 42%.

Двухэтажная пенсия, "наследство" домохозяек

В Японии принята двухуровневая система пенсионных накоплений и выплат. Базовый уровень существует для индивидуальных предпринимателей, студентов и всех, кого нельзя отнести к многочисленной группе наемных сотрудников и рабочих японских предприятий и государственных учреждений. При выплате 16,49 тысячи иен в месяц (около 150 долларов) до 60 лет человек с 65-летнего возраста может рассчитывать на выплату 65 тысяч иен (около 600 долларов) в месяц при условии максимального 40-летнего стажа.

Второй уровень пенсии целиком зависит от дохода. Выплаты составляют 18,3% от зарплаты, их производит, как правило, работодатель, высчитывая необходимую сумму из зарплаты работника. Выплачивать ее нужно до фактического выхода на пенсию вне зависимости от возраста, а получить можно с 65 лет. Размер этой пенсии зависит от дохода, но в среднем колеблется около 154 тысяч иен (около 1500 тысяч долларов) в месяц.

Отличительная черта японской пенсионной системы — право домохозяек не только получать пенсию, но и не не платить при этом ежемесячные пенсионные взносы. По умолчанию, с тех времен, когда в эпоху экономического подъема и бурного роста японские женщины, выйдя замуж, в основном занимались хозяйством и детьми, считается, что их работа дома обеспечивала надежный тыл мужьям, пока они все силы отдавали процветанию фирмы, завода или госучреждения.

Ежемесячная пенсия, на которую имеет право домохозяйка по достижении 65-летнего возраста, равна базовому уровню в 65 тысяч иен. Более того, после смерти супруга она продолжает получать какую-то часть его пенсии "второго уровня", которая высчитывалась из расчета 18,3% от зарплаты.

Везде по-своему

Казалось бы, японская система построена таким образом, что все должны стремиться работать как можно дольше. Однако на деле это далеко не так.

"Вопрос о сохранении места, а также размера зарплаты после достижения 60-летнего или 65-летнего возраста, условия продолжения работы отличаются в зависимости от правил компании. Где-то должность и объем зарплаты может сохраняться в полном объеме, где-то человека переведут на более низкую должность с более низкой оплатой труда. Тут нет единого правила", — говорит Каваи.

И действительно, как удалось выяснить РИА Новости, фактически возраст выхода на пенсию, который во многом зависит от условий труда после достижения возраста 60 или 65 лет, в каждой компании свой.

"Мне сейчас 58 лет. Через два года я незамедлительно уйду на пенсию. Да, я хожу в горы, прекрасно себя чувствую и полон сил. Сейчас я занимаю должность президента компании. Если бы условия не менялись, разумеется, я готов был бы оставаться на этом посту еще несколько лет, но правила в компании таковы, что после 60 лет у меня резко сократится и зарплата, и (единовременная. — Прим. ред.) выплата за выслугу лет (в Японии она может составлять несколько сотен тысяч долларов. — Прим. ред.). То есть мне попросту невыгодно дольше занимать свое место. Я уйду на пенсию и еще придумаю, чем бы мне заняться", — сказал РИА Новости глава компании в крупном телемедийном холдинге.

Ведущий музыкант одного из крупнейших в Японии оркестров рассказал, что в обычных компаниях часто выгоднее остаться работать и после 65 лет, но только не в оркестре.

"Музыкант может остаться работать после 60 на своем рабочем месте после того, как пройдет комиссию, что, как правило, носит формальный характер. Он чаще всего сохраняет свою зарплату, или это происходит за счет внутренних компенсаций и выплат. Но вот после 65 лет никаких исключений быть не может: он обязан уйти на пенсию и уступить свое место другому. За полгода до этого назначается конкурс на замещение его должности, и строго в 65 лет он обязан покинуть оркестр", — пояснил он.

Сколько можно работать

Часто о японцах говорят как о нации трудоголиков. Как правило, под этим подразумевают продолжительность рабочего времени, короткие отпуска, а также так называемую "смерть от чрезмерного труда" — "кароси" — термин, который стал интернациональным к ужасу и стыду самих японцев.

Как показывают опросы общественного мнения, желание трудиться не отпускает японцев и во вполне преклонном возрасте.

Согласно опросу министерства здравоохранения, труда и благосостояния, участниками которого стали три тысячи человек, в 60 лет готовы уйти на пенсию только 11,8% респондентов, в 65 лет — 21,4%. До 70 лет — 23,6%, после 75 готовы работать 12,8%. Но самым популярным ответом — 29,5% — стал такой, что работать хотят "до тех пор, пока есть силы". Итого, делает вывод министерство, "после 65 лет хотят работать 70% опрошенных".

"Государство активно работает над тем, чтобы помочь пожилым людям найти себя и свое место после выхода на пенсию. Существует служба по поиску работы для людей пенсионного возраста. Во "второй жизни" важна не только зарплата, но и чувство, что ты востребован и приносишь пользу", — заключает Каваи.

Подробнее о возрасте выхода на пенсию в других странах мира читайте в справке РИА Новости >>