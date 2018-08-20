Рыбка и Лесли рассказали суду об основных аргументах своей защиты

ПАТТАЙЯ (Таиланд), 20 авг – РИА Новости. Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), Александр Кириллов (Алекс Лесли), и еще шестеро россиян и граждан Белоруссии, которых в Таиланде обвиняют в организации оказания услуг сексуального характера в составе преступной группы, подтвердили на суде в курортном городе Паттайя свой отказ признать себя виновными и рассказали суду об основных аргументах своей защиты.

Все подсудимые были арестованы в Паттайе в феврале текущего года в момент проведения "секс-тренинга", нелегального с точки зрения местного законодательства.

"Я буду доказывать, что наш тренинг был просто тренингом, что он не нарушал закон, и что намерения нарушить таиландское законодательство у нас не было", — сказал суду Кириллов (Лесли), руководивший "тренингом".

Все остальные подсудимые, включая Вашукевич (Настю Рыбку), заявили, что они были лишь слушателями и участниками тренинга, за участие в котором заплатили деньги, и не были его организаторами.

"Я не участвовала ни в каких оргиях, когда я была здесь, во время семинара, по ночам я спокойно спала в своем номере в гостинице", — заявила Вашукевич.

Обвинения в отношении всех восьмерых подсудимых базируются на показаниях заявителей и видеоматериалах, которые представлены прокуратурой, как приложения к обвинительному заключению. В понедельник обвинение не смогло окончательно уточнить список своих свидетелей, в то время как защита свой список утвердила. На судебных заседаниях, на которых дело будет рассматриваться по существу, в качестве свидетелей выступят сами обвиняемые и еще несколько человек, находившиеся в Паттайе в момент проведения "тренинга".

Суд принял решение провести еще одно техническое заседание для уточнения списка свидетелей обвинения 27 августа, прежде чем назначать слушания для рассмотрения дела по существу.