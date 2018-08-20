Военнослужащие афганской армии во время столкновения с талибами*. Архивное фото

Военнослужащие афганской армии во время столкновения с талибами*. Архивное фото

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан"* похитили пассажиров трех автобусов в провинции Кундуз на севере Афганистана, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на чиновника.

"Боевики "Талибана"* остановили три автобуса, следовавшие из Тахара в Кабул, в провинции Кундуз и похитили пассажиров, на их спасение были направлены войска, идут интенсивные бои", — сообщает телеканал в Twitter.

Число похищенных людей не уточняется.

Ранее в воскресенье президент Афганистана Ашраф Гани объявил о перемирии с "Талибаном"* на три месяца и призвал движение ответить взаимностью.

*Террористическая организация, запрещенная в России.