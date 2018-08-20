В Венесуэле пообещали повысить минимальную зарплату в 60 раз

МЕХИКО, 20 авг – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в воскресенье, что выплаты новой минимальной зарплаты в стране, которая была увеличена сразу в 60 раз, начнутся с сентября.

В пятницу Мадуро объявил о привязке минимальной зарплаты к криптовалюте "петро". Ее размер составит половину стоимости одного "петро", то есть 1,8 тысячи новых боливаров, или 180 миллионов старых боливаров. Это означает резкое повышение — в 60 раз — размера минимальной зарплаты, которая сейчас равняется всего 3 миллионам боливаров (30 новых боливаров).

"Начиная с 1 сентября, будут осуществляться выплаты новой минимальной зарплаты, а также будет выплачен дополнительный бонус в 600 боливаров", — заявил Мадуро в своем выступлении, которое транслировалось в социальных сетях.

С 20 августа в Венесуэле вводятся в оборот новые деньги – со старого боливара будут убраны сразу пять нулей. Самой крупной станет купюра в 500 суверенных боливаров. При этом Мадуро говорил, параллельно в стране будут ходить две валюты — боливар и "петро", хотя старые деньги также пока остаются до момента их исчезновения. При этом суверенный боливар будет привязан к "петро". Центральный банк будет публиковать официальные цифры привязки боливара к "петро" каждый день.