США попытались создать аналог российской "Красухи", пишут СМИ

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Вооруженные силы США вскоре получат на вооружение несколько мобильных комплексов радиоэлектронной борьбы EWTV (Electronic Warfare Tactical Vehicle), сообщает Breaking Defense.
Тем не менее, новый комплекс по-прежнему уступает российским аналогам мобильных средств РЭБ, испытанных в Сирии, пишет Breaking Defense. В Сирии, как отмечается, российские войска использовали такие комплексы РЭБ, как "Леер-3", "Красуха", "Москва-1", "Зоопарк-1" и "Гармонь",
Как рассказал изданию аналитик Самуэль Бендетт из Центра военно-морского анализа (США), Россия имеет на вооружении как минимум пять подобных комплексов РЭБ, которые готовы прийти в полную боевую готовность всего за 15 минут. По его мнению, американские разработчики двигаются в правильном направлении, создавая такие комплексы, но они все равно отстают от российских разработок в этой области.