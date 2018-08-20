США попытались создать аналог российской "Красухи", пишут СМИ

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Вооруженные силы США вскоре получат на вооружение несколько мобильных комплексов радиоэлектронной борьбы EWTV (Electronic Warfare Tactical Vehicle), сообщает Breaking Defense.

EWTV представлен в виде бронетранспортера International MaxxPro, на котором установлена система противоэлектронной борьбы Crew Duke, прошедшая через ряд модификаций. По заявлению разработчиков, компании SRC, эта система способна успешно обнаруживать и глушить сети связи войск противника на широком диапазоне частот, а также обманывать и вводить в заблуждение противника, передавая свой радиосигнал.

Тем не менее, новый комплекс по-прежнему уступает российским аналогам мобильных средств РЭБ, испытанных в Сирии, пишет Breaking Defense. В Сирии, как отмечается, российские войска использовали такие комплексы РЭБ, как "Леер-3", "Красуха", "Москва-1", "Зоопарк-1" и "Гармонь",

Как рассказал изданию аналитик Самуэль Бендетт из Центра военно-морского анализа (США), Россия имеет на вооружении как минимум пять подобных комплексов РЭБ, которые готовы прийти в полную боевую готовность всего за 15 минут. По его мнению, американские разработчики двигаются в правильном направлении, создавая такие комплексы, но они все равно отстают от российских разработок в этой области.