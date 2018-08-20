Трамп назвал условие, при котором премьера Израиля могут звать Мухаммед

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пошутил о том, что разрешение палестино-израильского конфликта путем создания единого государства может привести к тому, что через несколько лет премьер-министра Израиля будут звать Мухаммед, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Как пишет портал, 2 августа министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетил Иорданию, где встретился с королем Абдаллой II. Они обсудили встречу короля с Трампом, состоявшуюся в июне.

По словам короля, он заявил Трампу, что многие молодые палестинцы предпочли бы жить в одном государстве с израильтянами и иметь равные права, пишет портал со ссылкой на источники. "Результатом этого будет то, что Израиль потеряет свой еврейский характер ", — приводят источники слова короля.

"То, что вы говорите, имеет смысл… В случае сценария единого государства премьер-министра Израиля через несколько лет будут звать Мухаммед", — ответил саркастично Трамп.

Как пишет портал, в ходе встречи Трамп также заявил, что остается привержен достижению мира на Ближнем Востоке. Он отметил, что, если его администрации не удастся достичь сделки между Израилем и палестинской стороной, то это не удастся никакой из администраций США.

Американские эмиссары неоднократно говорили, что близки к завершению работы над мирным планом, но до сих пор не раскрывают его деталей. Израиль выражает готовность к сотрудничеству с инициативой. Палестинцы, напротив, отказались от посреднических услуг США после того, как президент Дональд Трамп признал Иерусалим столицей еврейского государства, проигнорировав их претензии на восточную часть города.