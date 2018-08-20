Докажи, что ты гей. Или вон из Европы!

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Власти Австрии отказали в убежище мигранту из Афганистана. Восемнадцатилетний молодой человек утверждает, что у себя на родине он подвергается преследованиям из-за нетрадиционной сексуальной ориентации. Но в миграционной службе ему не поверили и высылают из страны. Западные СМИ уже назвали это "самым жестоким случаем депортации из Европы".

"Геи не такие"

Афганец жил в благотворительном поселении "Детская деревня — SOS". В официальном документе сотрудник регионального офиса Федерального ведомства по делам иностранцев и убежища (BFA) Австрии Винер Нойштадт перечисляет, что заставило его усомниться в гомосексуальности молодого человека.

"Ни ваша походка, ни ваши манеры, ни то, как вы одеваетесь, не содержат даже намека на гомосексуализм", — указывает чиновник. "Нам сообщили, что у вас часто возникали конфликты с соседями по комнате, тогда как агрессивность не свойственна гомосексуалистам, — приводит он новые доводы. — Нам известно, что у вас немного друзей, а гомосексуалисты обычно общительны". И даже информация в анкете о том, что афганец предпочитает путешествовать в одиночку или в небольшой компании, дает повод для сомнений: "Это не вписывается в представление о гомосексуалистах".

Наконец, "вы не гомосексуалист, и вам нечего опасаться, вернувшись в Афганистан", делает вывод офицер.

МВД Австрии многочисленные публикации возмущенных СМИ комментировать отказалось, но решение Нойштадта поддержало. "Объективно говоря, нельзя считать само собой разумеющимся, что этот человек действительно гомосексуалист", — подчеркнули в ведомстве.

Доказать неочевидное

Нетрадиционная сексуальная ориентация служит основанием для получения убежища в Евросоюзе с 2013 года. Согласно решению Европейского суда, убежище предоставляется тем, у кого на родине гомосексуализм считается уголовно наказуемым. Афганистан как раз такая страна — уличенным в однополых связях там грозит тюремный срок. Такая же ситуация в Иране и Пакистане.

Но с самого начала европейская бюрократия столкнулась с трудным вопросом: как убедиться в том, что человек, который просит убежище, действительно гомосексуалист, а не выдает себя за такового. Эту проблему пробовали решать через специальные психологические тесты, однако в январе Европейский суд в Люксембурге такую практику запретил.

© AFP 2018 / Tobias Schwarz Мужчины держатся за руки во время гей-парада в Берлине © AFP 2018 / Tobias Schwarz Мужчины держатся за руки во время гей-парада в Берлине

Произошло это после того, как нигерийский мигрант, которому в Венгрии отказали в убежище как раз по результатам теста, обратился в суд. В итоге тестирование признали "непропорциональным вмешательством в личную жизнь" и крайне ненадежным методом проверки. Кроме того, вопросы теста касаются "самых интимных моментов жизни соискателя убежища", а потому несовместимы с Хартией Европейского союза по правам человека.

Суд счел, что компетентные лица, решающие, предоставлять или не предоставлять убежище, способны самостоятельно оценить правдоподобность и убедительность изложенной соискателем информации.

В итоге последнее слово принадлежит чиновнику, который вполне может сделать выводы и принять решение, исходя из собственных предрассудков и стереотипов, — именно так и случилось с восемнадцатилетним беженцем из Афганистана.

Сейчас афганец ждет депортации и собирается оспаривать отказ в суде. Между тем число мигрантов, называющих себя гомосексуалистами и на этом основании претендующих на получение убежища, увеличивается с каждым годом. В Берлине таких уже почти четыре тысячи.

Некоторые прибыли из таких мест, где не только законы, но и общественная мораль крайне нетерпима к представителям сексуальных меньшинств. В Ираке или Эфиопии гея могут линчевать, причем сделают это ближайшие родственники, чтобы избежать ужасного позора, падающего на всю семью.

Серьезная проблема — и само пребывание человека, объявившего о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, в лагере для переселенцев бок о бок с соотечественниками. Многие мигранты-мусульмане считают тяжким оскорблением такое соседство и совершивших каминг-аут подвергают травле, нередко применяют физическое насилие. Чтобы избежать конфликтов, в Германии открывают специальные приюты для ЛГБТ-мигрантов, а, скажем, в Нидерландах беженцев в лагерях пытаются учить толерантности.

Притвориться просто, проверить — не очень

Легко понять, как высока в подобной ситуации цена решения чиновника иммиграционной службы, выносящего вердикт соискателю убежища. Но эффективной методики, позволяющей установить, действительно ли человек тот, за кого себя выдает, не существует.

Ни психологическое тестирование, ни унизительный медицинский осмотр не дадут достоверных результатов, не говоря уже о том, что подобные методы оскорбляют человеческое достоинство. Остается только одно: обстоятельное и подробное собеседование. Но обмануть можно даже очень опытного чиновника, поскольку притвориться геем гораздо проще, чем может показаться, утверждает житель Нью-Йорка Александр Смирнов.

Три года назад он покинул Россию и попросил убежище в США — после того как из-за своей сексуальной ориентации подвергся нападению неизвестных. Соединенные Штаты, как и Европа, предоставляют убежище гомосексуалистам — причем не только из тех стран, где действуют дискриминационные законы. Уже три года Александр ждет интервью в иммиграционной службе, работает на легальном основании. О своей нынешней жизни бывший российский журналист рассказывает в Facebook.

"Просто необходимо помнить, что гомосексуалы никаким специфическим поведением от гетеросексуалов не отличаются. Великое заблуждение думать, что все геи манерные, носят серьги, делают маникюр и поклоняются Мадонне", — говорит он.

Недоверчивость чиновников вполне объяснима — по его словам, в США сложился подпольный бизнес по оказанию помощи тем, кто стремится получить убежище, причем на самых разных основаниях. На Брайтон-бич никого не удивить историями про русскоговорящих юристов, готовых изготовить любые поддельные документы для легализации в США.

"Вам даже посоветуют, кем представиться — баптисткой или лесбиянкой, например. Только плати", — утверждает Александр.