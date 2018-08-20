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В мире

Докажи, что ты гей. Или вон из Европы!

(обновлено: 08:07 20.08.2018)
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© AFP 2018 / Ricardo ArduengoУчастник гей-парадаУчастник гей-парада
© AFP 2018 / Ricardo Arduengo

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Власти Австрии отказали в убежище мигранту из Афганистана. Восемнадцатилетний молодой человек утверждает, что у себя на родине он подвергается преследованиям из-за нетрадиционной сексуальной ориентации. Но в миграционной службе ему не поверили и высылают из страны. Западные СМИ уже назвали это "самым жестоким случаем депортации из Европы".

Финская полиция. Архивное фото
© AP Photo / Lehtikuva/Sari Gustafsson
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"Геи не такие"

Афганец жил в благотворительном поселении "Детская деревня — SOS". В официальном документе сотрудник регионального офиса Федерального ведомства по делам иностранцев и убежища (BFA) Австрии Винер Нойштадт перечисляет, что заставило его усомниться в гомосексуальности молодого человека.

"Ни ваша походка, ни ваши манеры, ни то, как вы одеваетесь, не содержат даже намека на гомосексуализм", — указывает чиновник. "Нам сообщили, что у вас часто возникали конфликты с соседями по комнате, тогда как агрессивность не свойственна гомосексуалистам, — приводит он новые доводы. — Нам известно, что у вас немного друзей, а гомосексуалисты обычно общительны". И даже информация в анкете о том, что афганец предпочитает путешествовать в одиночку или в небольшой компании, дает повод для сомнений: "Это не вписывается в представление о гомосексуалистах".

Наконец, "вы не гомосексуалист, и вам нечего опасаться, вернувшись в Афганистан", делает вывод офицер.

МВД Австрии многочисленные публикации возмущенных СМИ комментировать отказалось, но решение Нойштадта поддержало. "Объективно говоря, нельзя считать само собой разумеющимся, что этот человек действительно гомосексуалист", — подчеркнули в ведомстве.

Доказать неочевидное

Нетрадиционная сексуальная ориентация служит основанием для получения убежища в Евросоюзе с 2013 года. Согласно решению Европейского суда, убежище предоставляется тем, у кого на родине гомосексуализм считается уголовно наказуемым. Афганистан как раз такая страна — уличенным в однополых связях там грозит тюремный срок. Такая же ситуация в Иране и Пакистане.

Но с самого начала европейская бюрократия столкнулась с трудным вопросом: как убедиться в том, что человек, который просит убежище, действительно гомосексуалист, а не выдает себя за такового. Эту проблему пробовали решать через специальные психологические тесты, однако в январе Европейский суд в Люксембурге такую практику запретил.

© AFP 2018 / Tobias SchwarzМужчины держатся за руки во время гей-парада в Берлине
© AFP 2018 / Tobias Schwarz
Мужчины держатся за руки во время гей-парада в Берлине

Произошло это после того, как нигерийский мигрант, которому в Венгрии отказали в убежище как раз по результатам теста, обратился в суд. В итоге тестирование признали "непропорциональным вмешательством в личную жизнь" и крайне ненадежным методом проверки. Кроме того, вопросы теста касаются "самых интимных моментов жизни соискателя убежища", а потому несовместимы с Хартией Европейского союза по правам человека.

Суд счел, что компетентные лица, решающие, предоставлять или не предоставлять убежище, способны самостоятельно оценить правдоподобность и убедительность изложенной соискателем информации.

В итоге последнее слово принадлежит чиновнику, который вполне может сделать выводы и принять решение, исходя из собственных предрассудков и стереотипов, — именно так и случилось с восемнадцатилетним беженцем из Афганистана.

Закрытая мечеть в Вене, Австрия. 8 июня 2018
© AP Photo / Ronald Zak
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Сейчас афганец ждет депортации и собирается оспаривать отказ в суде. Между тем число мигрантов, называющих себя гомосексуалистами и на этом основании претендующих на получение убежища, увеличивается с каждым годом. В Берлине таких уже почти четыре тысячи.

Некоторые прибыли из таких мест, где не только законы, но и общественная мораль крайне нетерпима к представителям сексуальных меньшинств. В Ираке или Эфиопии гея могут линчевать, причем сделают это ближайшие родственники, чтобы избежать ужасного позора, падающего на всю семью.

Серьезная проблема — и само пребывание человека, объявившего о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, в лагере для переселенцев бок о бок с соотечественниками. Многие мигранты-мусульмане считают тяжким оскорблением такое соседство и совершивших каминг-аут подвергают травле, нередко применяют физическое насилие. Чтобы избежать конфликтов, в Германии открывают специальные приюты для ЛГБТ-мигрантов, а, скажем, в Нидерландах беженцев в лагерях пытаются учить толерантности.

Притвориться просто, проверить — не очень

Легко понять, как высока в подобной ситуации цена решения чиновника иммиграционной службы, выносящего вердикт соискателю убежища. Но эффективной методики, позволяющей установить, действительно ли человек тот, за кого себя выдает, не существует.

Молоток судьи. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Ни психологическое тестирование, ни унизительный медицинский осмотр не дадут достоверных результатов, не говоря уже о том, что подобные методы оскорбляют человеческое достоинство. Остается только одно: обстоятельное и подробное собеседование. Но обмануть можно даже очень опытного чиновника, поскольку притвориться геем гораздо проще, чем может показаться, утверждает житель Нью-Йорка Александр Смирнов.

Три года назад он покинул Россию и попросил убежище в США — после того как из-за своей сексуальной ориентации подвергся нападению неизвестных. Соединенные Штаты, как и Европа, предоставляют убежище гомосексуалистам — причем не только из тех стран, где действуют дискриминационные законы. Уже три года Александр ждет интервью в иммиграционной службе, работает на легальном основании. О своей нынешней жизни бывший российский журналист рассказывает в Facebook.

"Просто необходимо помнить, что гомосексуалы никаким специфическим поведением от гетеросексуалов не отличаются. Великое заблуждение думать, что все геи манерные, носят серьги, делают маникюр и поклоняются Мадонне", — говорит он.

Недоверчивость чиновников вполне объяснима — по его словам, в США сложился подпольный бизнес по оказанию помощи тем, кто стремится получить убежище, причем на самых разных основаниях. На Брайтон-бич никого не удивить историями про русскоговорящих юристов, готовых изготовить любые поддельные документы для легализации в США.

"Вам даже посоветуют, кем представиться — баптисткой или лесбиянкой, например. Только плати", — утверждает Александр.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Balanor
"..агрессивность не свойственна гомосексуалистам.." абсолютная ложь. Агрессивность как раз таки их отличительная черта
08:15
20.08.2018
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