Пожар в пригороде Парижа удалось потушить, сообщил глава МВД Франции

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Глава МВД Франции Жерар Коллон сообщил, что пожар в северном пригороде Парижа — коммуне Обервилье — удалось потушить.

Ранее сообщалось, что огонь вспыхнул в воскресенье вечером недалеко от мэрии. Пострадали около 20 человек, в том числе дети и сотрудники полиции.

"Отныне пожар потушен. Я приветствую образцовую мобилизацию пожарных Парижа и полицейских, которые немедленно вмешались, чтобы обеспечить безопасность жителей. Я в первую очередь думаю о пострадавших и госпитализированных", — написал Коллон в Twitter.

Как сообщили пожарные, по предварительным данным, семь человек получили серьезные ранения, еще 15, в том числе десять сотрудников полиции, получили легкие повреждения.