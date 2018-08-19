Кадыров прибыл в Саудовскую Аравию на встречу с королем

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прибыл в Саудовскую Аравию, где встретится с королем Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом и наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.

"По приглашению короля Саудовской Аравии, Хранителя двух Святынь, уважаемого Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда я прибыл в город Джидда", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

В аэропорту главу Чечни встретил губернатор провинции Джидда, принц Мишал Бин Маджед Бин Абдул-Азиз Аль Сауд. Из Джидды Кадыров направился в Мекку для совершения обрядов Хаджа.

Кадыров также выразил уверенность в том, что предстоящие встречи послужат делу дальнейшего укрепления традиционных дружественных связей между Саудовской Аравией и Россией, и, в частности, Чечней.

Один из главных обрядов для мусульман — паломничество к святым местам в Мекке и Медине — проходит в этом году с 19 по 24 августа. Кадыров ранее сообщил, что отправиться в хадж смогут 2,6 тысячи жителей Чечни.