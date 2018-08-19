В Уганде во время протестов погиб человек

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Один человек погиб, пятеро получили ранения во время протестов в центральной части Уганды, сообщила местная полиция в Facebook.

Ранее сообщалось о задержании трех членов парламента и независимого кандидата Кассиано Вадри в связи с нападением на кортеж президента страны Йовери Мусевени, которое произошло в последний день выборов нового члена парламента на место ранее убитого Ибрагима Абириги.

По данным полиции, беспорядки, сопровождавшиеся проявлениями насилия, произошли в воскресенье в городе Митьяна.

"Наши офицеры в больнице Митьяны подтвердили, что шесть пациентов были приняты после ожесточенных столкновений сегодня утром, один из них, Самюэль Секизийиву, житель города Мьянци (Myanzi), скончался ", — говорится в заявлении полиции.

Еще одного пострадавшего уже выписали, четверо остальных проходят лечение в больнице Митьяны.

Как сообщается, в связи с расследованием инцидента полиция арестовала около 20 подозреваемых.