Талибы* отпустят на свободу заключенных по случаю праздника Курбан-байрам

Полиция патрулирует улицы после теракта перед университетом в Кабуле. Архивное фото

Полиция патрулирует улицы после теракта перед университетом в Кабуле. Архивное фото

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Движение "Талибан"* пока не ответило на одностороннее объявление перемирия президентом Афганистана Ашрафом Гани, но заявило, что в понедельник отпустит сотни людей, находящихся у них в заключении, сообщает телеканал TOLO News.

Ранее в воскресенье Гани объявил о перемирии с "Талибаном"* сроком на три месяца по случаю наступающего праздника Курбан-байрам и призвал движение ответить взаимностью.

Как сообщает телеканал, талибы пояснили, что заключенные будут освобождены, чтобы "они могли разделить счастье праздника Курбан-байрам со своими семьями и друзьями".

Гани ранее объявлял о временном одностороннем перемирии с талибами по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-байрам на период с 11 по 19 июня. Движение "Талибан"* вслед за правительством также заявило о прекращении огня на три дня. После окончания перемирия афганские вооруженные силы возобновили операции против талибов.

Ситуация в Афганистане продолжает оставаться напряженной. "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, периодически устраивает нападения в крупных городах, жертвами которых часто становятся мирные граждане. Также на территории страны усилилось влияние запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.