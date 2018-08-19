В МВД Румынии принесли извинения пострадавшим во время митинга в Бухаресте

КИШИНЕВ, 19 авг — РИА Новости. Министр внутренних дел Румынии Кармен Дан извинилась перед гражданами и представителями правопорядка, которые пострадали во время антиправительственного протеста 10 августа.

Массовый митинг в Бухаресте завершился беспорядками, в результате пострадали 450 человек, 70 из них были госпитализированы, в том числе 11 жандармов.

"Я приношу извинения всем, кто пострадал, будь это гражданские лица или жандармы. Меня пока не приглашали с отчетом в комиссию по обороне Палаты депутатов, но я готова принять участие в заседании", — заявила министр на пресс-конференции в воскресенье.

По словам Дан, на сегодняшний день заведено более 20 уголовных дел. "Заверяю, что полиция и жандармерия в эти дни сделали все возможное, чтобы выявить организаторов беспорядков. В понедельник я предоставлю эту информацию прокуратуре", — добавила глава МВД.

Кроме того, в министерстве прошла внутренняя проверка, в результате которой было выявлено пять случаев превышения служебных полномочий.

Требования, с которыми митингующие вышли на протест 10 августа, касались роспуска парламента, досрочных выборов, независимости юстиции, создании однопалатного парламента, в который будут входить 300 сенаторов и 100 из них будут представителями диаспоры (румыны из Франции, Италии, ФРГ, США и др.).

Протестующие выражали недовольство налоговой системой и пенсионной реформой, системой социальной помощи, настаивали на развитии экономики, сельского хозяйства и предпринимательства. При этом выступают за демократию и развитие партнерских отношений с ЕС и НАТО и просят ввести электронное голосование.