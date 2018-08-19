В МВД Румынии принесли извинения пострадавшим во время митинга в Бухаресте

КИШИНЕВ, 19 авг — РИА Новости. Министр внутренних дел Румынии Кармен Дан извинилась перед гражданами и представителями правопорядка, которые пострадали во время антиправительственного протеста 10 августа.
"Я приношу извинения всем, кто пострадал, будь это гражданские лица или жандармы. Меня пока не приглашали с отчетом в комиссию по обороне Палаты депутатов, но я готова принять участие в заседании", — заявила министр на пресс-конференции в воскресенье.
По словам Дан, на сегодняшний день заведено более 20 уголовных дел. "Заверяю, что полиция и жандармерия в эти дни сделали все возможное, чтобы выявить организаторов беспорядков. В понедельник я предоставлю эту информацию прокуратуре", — добавила глава МВД.
Кроме того, в министерстве прошла внутренняя проверка, в результате которой было выявлено пять случаев превышения служебных полномочий.
Протестующие выражали недовольство налоговой системой и пенсионной реформой, системой социальной помощи, настаивали на развитии экономики, сельского хозяйства и предпринимательства. При этом выступают за демократию и развитие партнерских отношений с ЕС и НАТО и просят ввести электронное голосование.