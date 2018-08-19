На Украине автомобиль полиции сбил пешеходов

КИЕВ, 19 авг – РИА Новости. Патрульная машина полиции Toyota Prius столкнулась с автомобилем Audi и вылетела на тротуар, сбив пешеходов в украинских Сумах: пять человек пострадали, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на областное управление полиции.

"По предварительным данным, служебный автомобиль патрульных ехал на вызов с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, в то время как по улице Перекопской ехала Audi в сторону улицы Герасима Кондратьева. На перекрестке улиц произошло столкновение. Audi ударила полицейскую машину в бок, в результате автомобиль патрульных вылетел на тротуар и перевернулся, сбив группу пешеходов", — рассказали агентству в полиции.

По предварительным данным, в аварии пострадали девушка-патрульная и четыре пешехода, которые находились возле пешеходного перехода.