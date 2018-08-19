В Португалии турист провалился в "Лимб" во время посещения музея

Индийский художник Аниш Капур перед своей работой Желтый

Индийский художник Аниш Капур перед своей работой Желтый

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Итальянский турист во время осмотра музея в Порту провалился в дыру, оказавшуюся инсталляцией "Спуск в Лимб", сообщает The Art Newspaper.

Мужчина упал с высоты примерно двух с половиной метров. Он не получил серьезных травм, однако все равно отправился в больницу для осмотра.

После инцидента рядом с инсталляцией разместили предупреждающий знак, а внутрь посадили сотрудника музея.

Арт-объект "Спуск в Лимбо" представляет собой пространство кубической формы с круглым отверстием в центре пола. Ее края покрыты черной краской, что создает иллюзию бесконечной глубины.

Инсталляцию создал художник Аниш Капур в 1992 году.