В Китае число жертв тайфуна "Румбия" возросло до семи человек

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли, 18 получили ранения в результате сильных дождей, вызванных тайфуном "Румбия" в восточной китайской провинции Цзянсу, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
По предварительным подсчетам, на данный момент стихийное бедствие затронуло около 920 тысяч человек. Кроме того, пострадали около 69 тысяч гектаров сельхозугодий, более 1800 домов и других строений получили повреждения. Власти Сюйчжоу предпринимают меры по преодолению последствий стихийных бедствий и оказанию помощи пострадавшим.
Тропический тайфун "Румбия", обрушившийся на восточное побережье КНР еще в пятницу, продолжает оказывать сильное воздействие на погоду в разных провинциях страны. Повышенный "оранжевый" уровень опасности объявлен в провинциях Хэнань, Хэбэй, Шаньдун, Аньхой, Цзянсу, Ляонин.
По предварительным прогнозам метеорологов, дожди продолжатся на территории восточной части страны еще и в понедельник.