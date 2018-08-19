В Запорожье вспыхнул пожар на заводе по переработке резины

КИЕВ, 19 авг — РИА Новости. Пожар произошел на предприятии по переработке резины в Запорожье, горели автомобильные шины, сообщила в воскресенье пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

По данным ведомства, существовала угроза взрыва цистерн с горючей жидкостью.

"Сложность тушения заключалась в том, что из-за большой загруженности шинами и их расположения рядом с другими опасными объектами на предприятии, возникла угроза взрыва двух цистерн с горючей жидкостью по 10 тонн каждая, а также склада, где хранились баллоны с кислородом и пропаном", — говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что ликвидация пожара происходила одновременно в нескольких направлениях. Пожарным удалось предотвратить взрыв цистерн и не допустить распространения огня на емкости с опасным веществом.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в воскресенье 3.08 (совпадает с мск), в 3.30 пожар был локализован, а в 4.00 — полностью ликвидирован. В ликвидации возгорания были задействованы 16 единиц техники и 54 спасателя.