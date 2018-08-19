В Донбассе планируют возобновить газоснабжение Авдеевки

КИЕВ, 19 авг – РИА Новости. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць сообщил, что в понедельник начнутся работы по пуску системы газоснабжения в Авдеевке и еще семи поселках Ясиноватского района Донецкой области.
"В понедельник начнутся работы по пуску газа жителям Авдеевки и семи поселков Ясиноватского района — Орловки, Ласточкино, Красногоровки, Нетайлово, Тоненького, Первомайского и Водяного", — написал Куць на своей странице в соцсети Facebook.
По его словам, специалисты облгаза несколько дней работают над заполнением распределительных сетей.
Читайте подробнее о конфликте на Украине >>