В Донбассе планируют возобновить газоснабжение Авдеевки

КИЕВ, 19 авг – РИА Новости. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць сообщил, что в понедельник начнутся работы по пуску системы газоснабжения в Авдеевке и еще семи поселках Ясиноватского района Донецкой области.

В июне прошлого года после того, как Авдеевка и другие населенные пункты в очередной раз остались без газа из-за обстрелов, украинские власти решили строить газопровод, независимый от неподконтрольной Киеву территории Донбасса. В январе этого года местные власти сообщали, что газопровод полностью готов к началу испытаний.

"В понедельник начнутся работы по пуску газа жителям Авдеевки и семи поселков Ясиноватского района — Орловки, Ласточкино, Красногоровки, Нетайлово, Тоненького, Первомайского и Водяного", — написал Куць на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, специалисты облгаза несколько дней работают над заполнением распределительных сетей.

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