Под Львовом туристический автобус попал в ДТП

КИЕВ, 19 авг – РИА Новости. Автобус с 44 туристами столкнулся с легковой машиной близ города Золочев Львовской области, есть пострадавшие, сообщают местные СМИ.

Изданию в полиции рассказали, что, по предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и столкнулся с автобусом, в котором находились водитель и 44 человека.

"В результате столкновения с легковым авто туристический автобус сообщением "Херсон-Варшава" съехал в кювет вблизи Золочева", — говорится в сообщении издания Zolochiv.net. Предварительно установлено, что водитель иномарки был в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель легковой машины в тяжелом состоянии госпитализирован, у одной из пассажирок автобуса диагностирован ушиб ноги. На месте работают правоохранители.