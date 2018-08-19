В испанском баре мужчина устроил стрельбу

МАДРИД, 19 авг — РИА Новости. Мужчина устроил стрельбу в баре в муниципалитете Кастрильо-Техерьего (провинция Вальядолид, автономное сообщество Кастилия и Леон), один человек погиб, трое ранены, сообщает издание El Norte de Castilla.

По данным издания, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Сообщается, что 32-летний мужчина зашел в бар в поселке, расположенном в 40 километрах от Вальядолида, в котором живут всего 200 человек, около 6.00 и открыл стрельбу из ружья.

По словам мэра Рауля Торреса, причиной нападения стала ссора. Нападавшего в поселке хорошо знали, сообщил мэр, здесь он много лет проводил каникулы.

После нападения мужчина скрылся с места преступления на машине, но через несколько часов был задержан в своем доме в Вальядолиде.

ACTUALIZACIÓN: Detenido en #Valladolid el autor del tiroteo que ha dejado un muerto y tres heridos en un bar de Castrillo-Tejeriegohttps://t.co/bTQlUZOdMY — elnortedecastilla.es (@nortecastilla) 19 августа 2018 г.

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