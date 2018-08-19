В ДНР опасаются активизации диверсионной деятельности силовиков

ДОНЕЦК, 19 авг — РИА Новости. Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе стабилизировались в минувшие сутки, но есть опасения активизации диверсионной деятельности со стороны украинских силовиков, заявил журналистам руководитель пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

"За прошедшие сутки ситуация стабилизировалась. Противник один раз нарушил режим прекращения огня", — сказал он.

"На фоне заметного снижения количества обстрелов со стороны ВСУ мы можем только прогнозировать усиление диверсионной деятельности противника, а также не исключаю того, что в настоящее время военно-политическое руководство Украины готовит очередные провокации, в которых будут обвинять народные республики", — добавил.