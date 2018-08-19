Переговоры Путина и Меркель продлились три часа

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в резиденции правительства ФРГ Мезеберг. 18 августа 2018

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в резиденции правительства ФРГ Мезеберг. 18 августа 2018

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Встреча российского президента Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель длились три часа. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Мировые лидеры обсуждали Украину, Сирию и Иран, говорили об экономической важности "Северного потока — 2", поделились мнениями о текущем состоянии отношений между странами, а также договорились развивать диалог по всем аспектам.

"Переговоры были длительные. Очень обстоятельный детальный разговор по темам, которые в целом были обозначены в заявлении президента и канцлера (перед началом беседы)", — сказал Песков.

При этом пресс-секретарь президента пояснил, что общение Путина и Меркель было лишь сверкой часов, и выходить на какие-то договоренности не предполагалось.

"Не было цели достигнуть договоренности. Это была очень полезная своевременная беседа по сверке часов, по целому ряду таких актуальных, активно развивающихся вопросов", — отметил он.

Переговоры внушают оптимизм

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, в свою очередь, заявил, что лидерам двух стран удалось откровенно обсудить главные международные вопросы.

Сенатор написал в Facebook, что оценка переговоров как "обстоятельных, своевременных и полезных" внушает оптимизм.

Косачев назвал российско-германские переговоры событием мирового масштаба, что, по его словам, подтверждается большим количеством аналитических материалов почти во всех ведущих СМИ.

"Дело в том, что сейчас от российского-германского диалога в мировых делах зависит не меньше, а быть может — и больше, чем от контактов между Москвой и Вашингтоном", — объяснил политик.

Он подчеркнул, что сейчас интересы России и Германии совпадают намного больше, чем ранее. В пример сенатор привел заинтересованность стран в проекте газопровода "Северный поток-2" и в стабильности поставок российского газа Европу.

Кроме этого, Косачев считает, что обе страны опасаются последствий санкций США для экономического сотрудничества между Россией и Евросоюзом, а также "разрушения ядерной сделки с Ираном и новой эскалации напряженности на Корейском полуострове".