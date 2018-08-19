В казачьем хоре рассказали о выступлении на свадьбе главы МИД Австрии

КРАСНОДАР, 19 авг — РИА Новости. Артисты Кубанского казачьего хора исполнили популярные кубанские и европейские песни на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль и увлекли гостей в хороводе, рассказал РИА Новости директор коллектива Анатолий Арефьев.

В субботу в Австрии состоялась свадебная церемония Кнайсль и австрийского бизнесмена Вольфганга Майлингера, в торжестве в качестве гостя принял участие президент России Владимир Путин, который привёз с собой артистов Кубанского казачьего хора. За час, проведенный на свадьбе, президент успел поздравить молодоженов, вручить подарки, исполнить танец с невестой и расписаться на капоте автомобиля.

"Возможно, это моё субъективное мнение, но гости были приятно шокированы нашим выступлением. С самой первой песни, которой в программе стала "Люблю я козаченьку", Кнайсль вместе с супругом пустились в пляс. Нас такая реакция, конечно, очень вдохновила", — рассказал РИА Новости Арефьев.

Он отметил, что хор исполнил ряд незапланированных песен, в числе которых были и популярные европейские. "В частности, министру мы подарили "Натали" на французском, а её супругу — песню на немецком. По просьбе гостей пели "Катюшу", "Калинку". Очень понравилась всем "Роспрягайтэ, хлопци, конэй", а под "Гармонь-Кубань" все гости уже кружились в хороводе", — отметил директор хора.

Как рассказал Арефьев, Австрию артисты покидают в воскресенье с чувством выполненного долга. "Вчерашнее торжество, добрая, благожелательная, атмосфера, которая там царила, показали самое главное: у нас нет непреодолимых проблем", — заключил он.