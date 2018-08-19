Федотов назвал обращение с Бутиной в США грубым нарушением прав человека

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Сообщение об условиях содержания российской гражданки Марии Бутиной в американской тюрьме свидетельствует о грубом нарушении прав человека, необходимо предпринять все меры, чтобы эти условия были нормальными, прокомментировал РИА Новости ситуацию с Бутиной глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.

"Такое отношение — это грубое нарушение прав человека, нужно принять все возможные усилия, чтобы условия содержания были нормальными. Подобные издевательства терпеть нельзя", — сказал Федотов.

По словам главы СПЧ, Совет уже обращался в комиссию по правам человека в США по поводу дела Бутиной. "Но, к сожалению, мы пока никакого ответа не получили. Мы надеемся, что эта комиссия проверит условия содержания российской гражданки и примет все меры, которые они могут принять для того, чтобы эти права соблюдались", — заключил Федотов.

Бутину задержали в США в июле. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. По совокупности предъявленных обвинений россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Власти РФ также считают обвинения в адрес россиянки надуманными. Адвокат Бутиной заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения". Однако судья постановил арестовать россиянку. Следующее заседание по ее делу должно состояться 10 сентября.

До 17 августа россиянка ожидала суда в тюрьме города Вашингтон, однако была переведена по пока неясным причинам в тюрьму Александрии (фактически пригород Вашингтона).

Ранее посольство РФ пообещало направить ноты в госдеп из-за недопустимого обращения с россиянкой в тюрьме.

Российские дипломаты экстренно посетили в субботу россиянку в новой тюрьме, в которую ее перевели в пятницу вечером, теперь ее режим содержания — изоляция в одиночной камере. Как заявило посольство РФ, "стало известно, что после месячного содержания в Вашингтонской тюрьме российскую гражданку без всякого предупреждения в пятницу вечером перевели в тюрьму города Александрии, при этом забрали все вещи, включая книги, полотенца, кроссовки, предметы гигиены". Там добавили, что "пребывание в столичной тюрьме закончилось унизительным личным досмотром с полным раздеванием". Дипмиссия с возмущением отметила, что "Марию этапировали в кандалах, при этом никто так и не удосужился объяснить, что происходит и куда ее везут".

По данным посольства, следующие 12 часов Бутина провела "в карантинной камере без пищи, с включенным светом и практически без сна", "ее собираются держать взаперти в одиночной камере".

Посольство заявило, что продолжит добиваться освобождения Бутиной. В госдеп будет направлен очередной демарш с жесткой оценкой неприемлемых методов, применяемых к российской гражданке и требованием нормальной, человеческой реакции на происходящее.