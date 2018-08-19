Израиль закрыл погранпереход с сектором Газа после палестинских беспорядков

Столкновения палестинцев с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото

Столкновения палестинцев с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото

ГАЗА, 19 авг — РИА Новости. Израиль закрыл единственный контрольно-пропускной пункт на своей границе с сектором Газа, который используется для прохода людей, сообщил РИА Новости представитель палестинского министерства по гражданским делам Мухаммед аль-Макадма.

Местные СМИ трактуют очередное ужесточение блокады анклава как наказание за серию пограничных беспорядков, в которых в пятницу приняли участие тысячи палестинцев. Двое из них были убиты в столкновениях с израильскими военными.

"Израильская сторона закрыла частично КПП "Эрез" без объяснения причин", — сказал собеседник агентства. По его данным, израильтяне готовы сделать исключения для гуманитарных случаев и визитов международных делегаций.

"Эрез" — один из двух переходов на границе Израиля с сектором Газа. Второй, "Керем-Шалом", предназначен для транспортировки коммерческих и гуманитарных грузов. Его работа была восстановлена на этой неделе после продолжительного перерыва в ответ на отсутствие в течение нескольких дней палестинских атак.