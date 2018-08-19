В США чиновницу наказали за портрет Путина в Капитолии

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Советницу законодателя-демократа штата Колорадо Кейти Марч подвергли дисциплинарному наказанию за участие в розыгрыше с портретом российского президента Владимира Путина в местном Капитолии, сообщает Denver Post.

В конце июля на месте, где должен был находиться портрет нынешнего американского лидера Дональда Трампа, выставили изображение Путина.

Идея принадлежала участникам политической организации ProgressNow, которые хотели подшутить над представителями Республиканской партии штата и привлечь внимание к "связям" Трампа с Россией.

Марч помогла пранкерам пройти в здание Капитолия через служебный вход. После служебного расследования от нее потребовали публичных извинений.

После победы на выборах Дональда Трампа ряд политиков заявили, что на результат голосования повлияли российские власти. Комитеты по разведке палаты представителей и сената США, а также независимый специальный прокурор Роберт Мюллер начали расследование, однако никто из них до сих пор не предоставил каких-то доказательств причастности Москвы к победе Трампа. В Кремле неоднократно опровергали обвинения в попытках повлиять на выборы, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

