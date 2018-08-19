В Афганистане около 100 военных пропали без вести после атаки талибов*

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан"* захватили район Бильчираг в южной части афганской провинции Фарьяб, нет данных о местонахождении около 100 афганских военнослужащих, сообщает телеканал Боевики радикального движения "Талибан"* захватили район Бильчираг в южной части афганской провинции Фарьяб, нет данных о местонахождении около 100 афганских военнослужащих, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источник.





На этой неделе представитель лагеря "Шахин" Мохаммад Ханиф Резае сообщил РИА Новости, что боевики радикального движения "Талибан"* захватили военную базу в провинции Фарьяб на северо-западе страны. По данным местных СМИ, в ходе атаки на базу погибли по меньшей мере 17 военнослужащих армии Афганистана и еще 12 пострадали. Глава местного совета в Фарьябе Сабгатуллах Силаб Муавин заявил, что судьба десятков солдат, находящихся на базе, остается неизвестной.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

*Террористическая организация, запрещенная в России