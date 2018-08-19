Появилось видео выступления казачьего хора на свадьбе главы МИД Австрии

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео выступления Кубанского казачьего хора на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль, на которой присутствовал президент Владимир Путин.
На кадрах видно, как Путин танцует с Кнайсль и поздравляет молодоженов.
Свадьба Кнайсль и Вольфганга Майлингера, на которой также присутствовал австрийский канцлер Себастьян Курц, состоялась в ресторане на юге Штирии. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в качестве подарка Путин преподнес молодоженам самовар, антикварную масловыжималку и картину.
Ранее в австрийском внешнеполитическом ведомстве заявили, что приглашение российского президента на свадьбу расценивается как рабочий визит, и при этом сопровождается стандартными мерами безопасности. Затраты на поездку российская делегация оплатила самостоятельно.