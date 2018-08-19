Угрозы цунами из-за землетрясения у берегов Фиджи нет

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Угрозы цунами из-за землетрясения магнитудой 8,2 у берегов Фиджи нет, поскольку у очага слишком большая глубина, сообщили в Тихоокеанском центре предупреждения цунами.

Как сообщала Геологическая служба США, очаг землетрясения располагался на глубине 570 километров. Позже служба уточнила, что он находился на глубине 560 километров. Изначально сообщалось, что магнитуда землетрясения составила 7,9, впоследствии ее повысили до 8,2. Эпицентр толчков находился в 290 километрах к северо-востоку от острова Ндои (Фиджи).

"Согласно всей имеющейся информации, угрозы цунами нет, поскольку очаг землетрясения располагается слишком глубоко", — говорится в сообщении.

Чуть позже в Центре уточнили, что не ожидается "разрушительного цунами в Тихом океане". Тем не менее, согласно данным исследователей, в океане наблюдаются "небольшие волны цунами".