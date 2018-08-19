Украинский журналист высмеял "новинки", которые покажут на параде в Киеве

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Ведущий украинского телеканала 1+1 Александр Дубинский на своей странице в Facebook раскритиковал "новые" образцы военной техники украинской армии, которые будут участвовать в параде ко Дню независимости Украины.

Дубинский отмечает, что не может понять, зачем такая техника выставляется на всеобщее обозрение. Он указал, что якобы новая украинская САУ "Богдана" недоработана, танки Т-64, которые примут участие в параде, были сняты с производства еще в 1987 году, а такие образцы, как Т-84 "Оплот" и Т-84 "Ятаган", вообще существуют в единственных экземплярах.

Журналист задался вопросом о том, что именно Украина собирается продемонстрировать на параде и куда уходят деньги с так называемого "военного сбора", который украинцы платят уже более четырех лет. Дубинский подчеркнул, что "в этом случае, на параде будет вполне достаточно Bentley Bentayga" депутата Верховной рады Сергея Пашинского, тесно связанного с украинской оборонкой.

Это будет самым технологичным достижением украинской военной промышленности за последние годы, иронично заключил телеведущий.

Военный парад, приуроченный к 26-летию независимости Украины, пройдет в Киеве 24 августа 2018 года. Многие эксперты критикуют данное мероприятие из-за показа устаревших образцов вооружения, оставшегося в стране еще с советских времен.