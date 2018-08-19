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Песков рассказал о подарке и тосте Путина на свадьбе главы МИД Австрии

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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанк18 августа 2018. Президент РФ Владимир Путин на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера.18 августа 2018. Президент РФ Владимир Путин на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера.
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подарил главе австрийского МИД Карин Кнайсль картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президент РФ В. Путин посетил Австрию
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Он крикнул "горько!" и улетел к Меркель. Удивительный визит Путина в Европу

Еще одним из подарков стало выступление Кубанского казачьего хора.

Песков также рассказал, что российский лидер произнес тост на немецком языке, который вызвал аплодисменты у всех гостей.

"Он пожелал долгих совместных лет молодоженам, счастья в семье. Достаточно долгий тост был. Путин выступал на немецком языке. Много шутил, что было по достоинству отмечено гостями, которые неоднократно прерывали его аплодисментами", — рассказал Песков.

По его словам, Путин станцевал с главой австрийского МИД Карин Кнайсль во время ее свадьбы и, пробыв на мероприятие в течение часа, покинул торжество.

Президент назвал свое пребывание в Австрии "очень добрым", отметив, что это был частный визит.

После участия в торжестве Путин отправился в Берлин, где запланированы переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Торжество

Кортеж президента России Владимира Путина в общине Зульцталь-ан-дер-Вайнштрасе, Австрия. 18 августа 2018
© AP Photo / Ronald Zak
В Австрии считают, что Путину понравилась свадьба Кнайсль
Свадьба Кнайсль и Вольфганга Майлингера прошла 18 августа в ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße на юге Штирии. На торжестве присутствовал и федеральный канцлер Себастьян Курц.

Как заявили в австрийском МИД, приезд Путина на свадьбу считается рабочим визитом и сопровождается "обычными мерами безопасности при визите иностранного гостя государства". Все расходы по обеспечению безопасности взял на себя МИД Австрии. Российская сторона сама оплатила свои затраты на поездку.

Как напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин и ранее посещал различные частные мероприятия за границей.

Критика в адрес Австрии

Президент РФ В. Путин посетил Австрию
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин станцевал с главой МИД Австрии на ее свадьбе
Депутат Европарламента от партии зеленых Михель Раймон призвал Кнайсль подать в отставку в связи с приглашением российского лидера. По его словам, если она не пойдет на это добровольно, федеральный канцлер Себастьян Курц должен предложить ее отставку президенту Александру Ван дер Беллену.

В ответ на это в МИД Австрии заявили, что присутствие на свадьбе Путина никак не влияет на внешнюю политику страны.

"В первую очередь это приватное торжество и частный визит, из этого не следует никакого изменения внешнеполитического позиционирования Австрии", — заявил представитель ведомства.

По словам Пескова, в Кремле никак не воспринимают подобную критику.

"Решение (о приезде Путина. — Прим. ред.) было связано с тем, что президента госпожа Кнайсль пригласила на эту свадьбу", — подчеркнул пресс-секретарь.

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