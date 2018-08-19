Песков рассказал о подарке и тосте Путина на свадьбе главы МИД Австрии

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подарил главе австрийского МИД Карин Кнайсль картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Еще одним из подарков стало выступление Кубанского казачьего хора.
Песков также рассказал, что российский лидер произнес тост на немецком языке, который вызвал аплодисменты у всех гостей.
"Он пожелал долгих совместных лет молодоженам, счастья в семье. Достаточно долгий тост был. Путин выступал на немецком языке. Много шутил, что было по достоинству отмечено гостями, которые неоднократно прерывали его аплодисментами", — рассказал Песков.
По его словам, Путин станцевал с главой австрийского МИД Карин Кнайсль во время ее свадьбы и, пробыв на мероприятие в течение часа, покинул торжество.
Президент назвал свое пребывание в Австрии "очень добрым", отметив, что это был частный визит.
После участия в торжестве Путин отправился в Берлин, где запланированы переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Торжество
Как заявили в австрийском МИД, приезд Путина на свадьбу считается рабочим визитом и сопровождается "обычными мерами безопасности при визите иностранного гостя государства". Все расходы по обеспечению безопасности взял на себя МИД Австрии. Российская сторона сама оплатила свои затраты на поездку.
Как напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин и ранее посещал различные частные мероприятия за границей.
Критика в адрес Австрии
В ответ на это в МИД Австрии заявили, что присутствие на свадьбе Путина никак не влияет на внешнюю политику страны.
"В первую очередь это приватное торжество и частный визит, из этого не следует никакого изменения внешнеполитического позиционирования Австрии", — заявил представитель ведомства.
По словам Пескова, в Кремле никак не воспринимают подобную критику.
"Решение (о приезде Путина. — Прим. ред.) было связано с тем, что президента госпожа Кнайсль пригласила на эту свадьбу", — подчеркнул пресс-секретарь.