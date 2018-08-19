МЕЗЕБЕРГ (Германия), 19 авг — РИА Новости. Трехчасовые переговоры лидеров России Владимира Путина и Германии Ангелы Меркель в Берлине были обстоятельными, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Переговоры были длительные. Очень обстоятельный детальный разговор по темам, которые в целом были обозначены в заявлении президента и канцлера (перед началом беседы)", — сказал Песков журналистам по итогам встречи двух лидеров.
Он отметил, что у сторон не было цели достигнуть договоренностей. "Это была очень полезная своевременная беседа по сверке часов, по целому ряду таких актуальных, активно развивающихся вопросов", — сказал он.
По словам пресс-секретаря главы государства, Путин и Меркель обсудили двусторонние отношения, а также отметили рост торгового оборота между Россией и Германией.
Защита "Северного потока — 2"
Лидеры двух стран выступили против политизации проекта газопровода "Северный поток — 2", а также обсудили транзит газа через Украину, сказал Песков. "Не стояло цели достигнуть каких-то договоренностей (в связи с санкциями США). Тем более трудно сказать какие могут быть договоренности, но в целом обменялись пониманием того, что проект нужен и он должен быть завершен", — добавил он.
Другие вопросы повестки дня
Среди других вопросов, стоявших на повестке дня, — урегулирование сирийского конфликта. "Путин отметил постепенно набирающий динамику процесс возвращения беженцев, призвав европейские столицы вносить свой вклад в то, чтобы придать этому процессу необратимый характер", — сказал Песков. "Была затронута тема политического урегулирования в Сирии, тема инклюзивного формата политического урегулирования. Это с участием всех", — добавил он.
Кроме того, Путин и Меркель обсудили непредсказуемость поведения ряда стран в вопросе пошлин, выразив опасения, что это может иметь негативные последствия для мировой торговли, сообщил Песков.
Встреча в Берлине
До начала переговоров президент и канцлер выступили с совместным заявлением для прессы. Путин, в частности, отметил значение "Северного потока — 2" для Европы. Он также подчеркнул, что проект не закрывает транзит газа через Украины.