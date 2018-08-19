МЕЗЕБЕРГ (Германия), 19 авг — РИА Новости. Трехчасовые переговоры лидеров России Владимира Путина и Германии Ангелы Меркель в Берлине были обстоятельными, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Переговоры были длительные. Очень обстоятельный детальный разговор по темам, которые в целом были обозначены в заявлении президента и канцлера (перед началом беседы)", — сказал Песков журналистам по итогам встречи двух лидеров.

Он отметил, что у сторон не было цели достигнуть договоренностей. "Это была очень полезная своевременная беседа по сверке часов, по целому ряду таких актуальных, активно развивающихся вопросов", — сказал он.

По словам пресс-секретаря главы государства, Путин и Меркель обсудили двусторонние отношения, а также отметили рост торгового оборота между Россией и Германией.

Защита "Северного потока — 2"

Лидеры двух стран выступили против политизации проекта газопровода "Северный поток — 2", а также обсудили транзит газа через Украину, сказал Песков. "Не стояло цели достигнуть каких-то договоренностей (в связи с санкциями США). Тем более трудно сказать какие могут быть договоренности, но в целом обменялись пониманием того, что проект нужен и он должен быть завершен", — добавил он.

Другие вопросы повестки дня

При этом Путин и Меркель, по словам Пескова, согласились, что проект коммерчески выгоден и его надо оградить от нападок. "В целом есть понимание, что, безусловно, проект абсолютно коммерчески выгоден, конкурентен, поэтому необходимо принять меры по тому, чтобы оградить его от возможных нападок, неконкурентных нападок со стороны третьих лиц с тем, чтобы в конечном итоге выйти на завершение этого проекта", — заявил пресс-секретарь президента.

Среди других вопросов, стоявших на повестке дня, — урегулирование сирийского конфликта. "Путин отметил постепенно набирающий динамику процесс возвращения беженцев, призвав европейские столицы вносить свой вклад в то, чтобы придать этому процессу необратимый характер", — сказал Песков. "Была затронута тема политического урегулирования в Сирии, тема инклюзивного формата политического урегулирования. Это с участием всех", — добавил он.

Кроме того, Путин и Меркель обсудили непредсказуемость поведения ряда стран в вопросе пошлин, выразив опасения, что это может иметь негативные последствия для мировой торговли, сообщил Песков.

Встреча в Берлине

Переговоры между Путиным и Меркель прошли вечером в субботу в резиденции правительства ФРГ Мезеберг.

До начала переговоров президент и канцлер выступили с совместным заявлением для прессы. Путин, в частности, отметил значение "Северного потока — 2" для Европы. Он также подчеркнул, что проект не закрывает транзит газа через Украины.